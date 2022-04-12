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ЗСУ підтвердили, що у Дніпропетровській області був збитий ворожий літак

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Дніпропетровська область, Вівторок 12 квітня 2022 10:44
ЗСУ підтвердили, що у Дніпропетровській області був збитий ворожий літак Фото: у Дніпропетровській області збили літак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні Сили України підтвердили, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей збили російський літак. Він летів зі сторони Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про ліквідацію ворожого літака повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Варто також зазначити, що російські окупанти в ніч на 12 квітня атакували цей район з повітря. Одну з ракет збили.

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