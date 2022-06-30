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ВСУ подавили наступление врага под Харьковом, отбита атака на Углегорскую ТЭС, - Генштаб

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Киев, Четверг 30 июня 2022 07:27
ВСУ подавили наступление врага под Харьковом, отбита атака на Углегорскую ТЭС, - Генштаб
Автор: Константин Широкун

ВСУ подавили попытку штурма Дементиевки, оккупанты вынуждены были отступить. На Харьковском направлении войска РФ совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка и Рубежное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения. На Северском направлении без особых изменений.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется, совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск, ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал позиции ВСУ артиллерией. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные обстреливали районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Также нанесены авиационные удары по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Щербаков. Противник пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении войска РФ продолжают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Так, враг нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки и Потемкиного, вел воздушную разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявлял, что Беларусь сосредоточила вблизи Украины около шести батальонов своей армии и усиливает приграничный участок.

Также мы писали, что, по словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, сейчас повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.

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