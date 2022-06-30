ЗСУ придушили наступ ворога під Харковом, відбито атаку на Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

ЗСУ придушили спробу штурму Дементіївки, окупанти змушені були відступити. На харківському напрямку війська РФ здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів розсадник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка і Рубіжне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі перебувати в прикордонних районах Брестської і Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення. На Сіверському напрямку без особливих змін.

На Слов'янському напрямку ворог проводить перегрупування військ і обороняється, здійснював обстріли з артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дубровного і Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ і взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ – Бахмут. Війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ, ведуть наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював позиції ЗСУ артилерією. На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли недалеко від Берестового, Покровського і Дзвонівки і авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ у районах населених пунктів Клинове та Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові обстрілювали райони Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Також завдано авіаційних ударів по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки та Щербаків. Противник намагався вести штурмові дії в районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому війська РФ продовжують систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру і проводить перегрупування військ. Так, ворог завдав ракетно-авіаційні удари в районах Княжівки і Потьомкиного, вів повітряну розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".