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Как ВСУ планируют обороняться в случае наступления РФ с Черного моря: ответ Залужного

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 17:46
Как ВСУ планируют обороняться в случае наступления РФ с Черного моря: ответ Залужного Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские корабли пока не решаются подходить к украинским берегам со стороны Черного моря. Однако при попытке наступления украинские войска сразу же применят противокорабельные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Благодаря помощи партнеров украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет с Черного моря. Однако, по словам Залужного, ракеты, установленные на кораблях ВМФ РФ, все равно несут опасность для украинцев.

Напомним, оккупанты продолжают наносить удары по Украине с Черного моря. В частности, сегодня российские войска обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки.

Также 12 июля из акватории Черного моря враг нанес ракетный удар по прибережной зоне Одесской области, применив авиационные ракеты класса "воздух-земля" типа Х-31 с истребителей Су-30.

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