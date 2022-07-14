Как ВСУ планируют обороняться в случае наступления РФ с Черного моря: ответ Залужного

Российские корабли пока не решаются подходить к украинским берегам со стороны Черного моря. Однако при попытке наступления украинские войска сразу же применят противокорабельные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - заявил главнокомандующий ВСУ. Благодаря помощи партнеров украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет с Черного моря. Однако, по словам Залужного, ракеты, установленные на кораблях ВМФ РФ, все равно несут опасность для украинцев.