ВСУ перешли в контрнаступление на Юге: известны места боевых действий

Наступление Вооруженных сил на юге Украины заставило вражеские войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.
Украинские Силы обороны наступательными действиями нанесли урон войскам РФ. Оккупанты вынуждены были отойти на невыгодные позиции в районе Андреевки, Лозового и Белогорки в Херсонской области.
"Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и др. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские войска "наделали шума" вблизи Давыдова Брода в Херсонской области. Там подразделения ВСУ осуществили контратаку.
Активность ВСУ в регионе прокомментировали в ОК "Юг". В объединении Сухопутных войск назвали "существенными" потери врага.
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