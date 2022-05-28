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ВСУ начали наступать на юге: подробности от военных

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 18:19
ВСУ начали наступать на юге: подробности от военных Фото: ВСУ начали наступать на юге (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные имеют небольшие успехи на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

"Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что россиянам пришлось занимать оборону "на невыгодных недооборудованных рубежах".

Как сообщалось, ранее советник председателя ОП Украины Алексей Арестович заявлял, что на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населённом пункте Давидов Брид.

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