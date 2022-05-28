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ЗСУ перейшли в контрнаступ на Півдні: відомі місця бойових дій

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Херсонська область, Субота 28 травня 2022 18:45
ЗСУ перейшли в контрнаступ на Півдні: відомі місця бойових дій Фото: Захисники України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Наступ Збройних сил на півдні України змусив ворожі війська після втрат відійти на незручні рубежі в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Українські Сили оборони наступальними діями завдали втрат військам РФ. Окупанти змушені були відійти на невигідні позиції в районі Андріївки, Лозового та Білогірки на Херсонщині.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Півдні: відомі місця бойових дій

"Бойові дії тривають. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора радник керівника ОП Олексій Арестович розповів, що українські війська "наробили галасу" поблизу Давидового Броду в Херсонській області. Там підрозділи ЗСУ здійснили контратаку.

Активність ЗСУ в регіоні прокоментували в ОК "Південь". В об'єднанні Сухопутних військ назвали "суттєвими" втрати ворога.

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