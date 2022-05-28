ЗСУ перейшли в контрнаступ на Півдні: відомі місця бойових дій
Наступ Збройних сил на півдні України змусив ворожі війська після втрат відійти на незручні рубежі в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Українські Сили оборони наступальними діями завдали втрат військам РФ. Окупанти змушені були відійти на невигідні позиції в районі Андріївки, Лозового та Білогірки на Херсонщині.
"Бойові дії тривають. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора радник керівника ОП Олексій Арестович розповів, що українські війська "наробили галасу" поблизу Давидового Броду в Херсонській області. Там підрозділи ЗСУ здійснили контратаку.
Активність ЗСУ в регіоні прокоментували в ОК "Південь". В об'єднанні Сухопутних військ назвали "суттєвими" втрати ворога.
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