ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях, - Залужный
Фото: Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях в борьбе с российской армией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Главнокомандующий ВСУ не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные. Однако недавно в Херсонской мэрии сообщали, что ВСУ контрнаступают с трех направлений в сторону Херсона.
Также Залужный сообщил, что общая ширина фронта на сегодня составляет 2450 км. На 1105 км из них ведутся активные боевые действия.
Напомним, в ходе контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили поселок Таврический.
Кроме того, Генштаб рассказал об актуальной ситуации на фронте. В частности, в Северодонецке идут ожесточенные бои.