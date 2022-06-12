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ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях, - Залужный

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Украина, Воскресенье 12 июня 2022 21:07
ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях, - Залужный Фото: Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях в борьбе с российской армией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Главнокомандующий ВСУ не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные. Однако недавно в Херсонской мэрии сообщали, что ВСУ контрнаступают с трех направлений в сторону Херсона.

Также Залужный сообщил, что общая ширина фронта на сегодня составляет 2450 км. На 1105 км из них ведутся активные боевые действия.

Напомним, в ходе контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили поселок Таврический.

Кроме того, Генштаб рассказал об актуальной ситуации на фронте. В частности, в Северодонецке идут ожесточенные бои.

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