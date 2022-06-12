ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях, - Залужный

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях в борьбе с российской армией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

Главнокомандующий ВСУ не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные. Однако недавно в Херсонской мэрии сообщали, что ВСУ контрнаступают с трех направлений в сторону Херсона.

Также Залужный сообщил, что общая ширина фронта на сегодня составляет 2450 км. На 1105 км из них ведутся активные боевые действия.