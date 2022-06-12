ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на деяких напрямках, - Залужний

Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на окремих напрямках у боротьбі з російською армією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

Головнокомандувач ЗСУ не розповів, на яких саме напрямках рухаються українські військові. Проте нещодавно в Херсонській мерії повідомляли, що ЗСУ контрнаступають з трьох напрямків у бік Херсону.

Також Залужний повідомив, що загальна широта фронту на сьогодні складає 2450 км. На 1105 км з них ведуться активні бойові дії.