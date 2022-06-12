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ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на деяких напрямках, - Залужний

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Україна, Неділя 12 червня 2022 21:07
ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на деяких напрямках, - Залужний Фото: Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на окремих напрямках у боротьбі з російською армією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ не розповів, на яких саме напрямках рухаються українські військові. Проте нещодавно в Херсонській мерії повідомляли, що ЗСУ контрнаступають з трьох напрямків у бік Херсону.

Також Залужний повідомив, що загальна широта фронту на сьогодні складає 2450 км. На 1105 км з них ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, в ході контрнаступу в Херсонській області українські війська звільнили селище Таврійське.

Крім того, Генштаб розповів про актуальну ситуацію на фронті. Зокрема, у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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