ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на деяких напрямках, - Залужний
Фото: Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на окремих напрямках у боротьбі з російською армією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Головнокомандувач ЗСУ не розповів, на яких саме напрямках рухаються українські військові. Проте нещодавно в Херсонській мерії повідомляли, що ЗСУ контрнаступають з трьох напрямків у бік Херсону.
Також Залужний повідомив, що загальна широта фронту на сьогодні складає 2450 км. На 1105 км з них ведуться активні бойові дії.
Нагадаємо, в ході контрнаступу в Херсонській області українські війська звільнили селище Таврійське.
Крім того, Генштаб розповів про актуальну ситуацію на фронті. Зокрема, у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої.