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ВСУ переходят в наступление на Запорожском направлении, - "Азов"

Фото: ВСУ переходят в наступление на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные готовятся к наступлению на Запорожском направлении. В ближайшие недели наши бойцы планируют давить на врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командира подразделения "Азов" Родиона Кудряшова в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и давим врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении", - заявил Кудряшов.

Также командир подразделения "Азов" отметил, что линия фронта понемногу выравнивается и становится похожей на позиционную войну, однако в ближайшие недели ВСУ планируют проявлять инициативу, забирать динамику и давить на врага по всей линии соприкосновения.

Напомним, РБК-Украина писало о ситуации на Запорожском направлении и в целом на фронте по состоянию на 19 июня. Оккупанты накапливают резервы и готовятся к наступлению на Славянск.

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