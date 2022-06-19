Россияне готовят наступление на Славянск и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба

Российские оккупанты накапливают резервы и готовятся к наступлению на Славянск. В то же время постоянно штурмуют Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, проводят фортификационное обустройство местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

Северское направление

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Наращиваются системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

Харьковское направление

Противник интенсивно обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

Славянское направление

Российские войска не предпринимали активных действий. Основные усилия сосредоточены на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении Славянска. Противник обстреливал позиции и вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Лиманском направлении активные действия не зафиксированы.

Северодонецкое направление

Противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

Бахмутское направление

Противник нанес удары с вертолетов по Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Травневое, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк

На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские военные успешно отразили штурм.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. В Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.

Южнобужское направление

Противник обстреливал населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Также усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.