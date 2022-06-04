ВСУ перегруппировались в Северодонецке. Продолжаются попытки удержать город

Украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области. Продолжаются уличные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в ходе телемарафона.
"Нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским", - рассказал Стрюк.
Он также отметил, что сейчас украинские военные предпринимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать наступление врага и оттеснить его с территории Северодонецка. По словам Стрюка, в городе идут постоянные бои, которые сопровождаются артиллерийскими обстрелами.
"Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших вооруженных сил, что все удастся", - отметил глава ВГА.
Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные выбили российских оккупантов из части улиц Северодонецка. Сейчас под контролем россиян остается около половины города.
Также мы писали, что, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска, скорее всего, утратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
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