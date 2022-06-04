ЗСУ перегрупувалися у Сєвєродонецьку. Продовжуються спроби утримати місто

"Нашим військовим вдалося перегрупуватись, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським", - розповів Стрюк.

Він також зазначив, що зараз українські військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб стримати наступ ворога і відтіснити його з території Сєвєродонецька. За словами Стрюка, у місті йдуть постійні бої, які супроводжуються артилерійськими обстрілами.

"Ситуація є досить напруженою, але є надія і є впевненість наших збройних сил, що все вдасться", - зазначив голова ВЦА.