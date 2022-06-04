ЗСУ перегрупувалися у Сєвєродонецьку. Продовжуються спроби утримати місто

Українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону у Сєвєродонецьку Луганської області. Тривають вуличні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка під час телемарафону.
"Нашим військовим вдалося перегрупуватись, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським", - розповів Стрюк.
Він також зазначив, що зараз українські військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб стримати наступ ворога і відтіснити його з території Сєвєродонецька. За словами Стрюка, у місті йдуть постійні бої, які супроводжуються артилерійськими обстрілами.
"Ситуація є досить напруженою, але є надія і є впевненість наших збройних сил, що все вдасться", - зазначив голова ВЦА.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що українські військові вибили російських окупантів із частини вулиць Сєвєродонецька. Наразі під контролем росіян залишається близько половини міста.
Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, швидше за все, втратить свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення на Донеччині.
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