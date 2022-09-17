ВСУ отразили пять вражеских атак и ударили по десяти районам сосредоточения россиян, - Генштаб

Украинские военные отразили вражеские атаки в районе пяти населенных пунктов. Защитники нанесли удары по десяти районам сосредоточения россиян и их техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Россияне продолжают сосредоточивать усилия на организации обороны и содержании оккупированных территорий, попытках полного захвата Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Оккупанты обстреливали позиции украинских вдоль линии столкновения, проводят мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводят резервы и ведут воздушную разведку.
Противник обстреливает жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. В течение 17 сентября захватчики нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории нашей страны.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
В других направлениях россияне совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Под вражеский огонь попали более 50 населенных пунктов, среди них - Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Железнодорожное, Волшебное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.
В течение 17 сентября подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники захватчиков и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты противника уточняются.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбило один вражеский беспилотник. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления россиян и составу боеприпасов.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов. Также наши защитники "приземлили" вражеский самолет и три крылатых ракеты.
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