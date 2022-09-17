ВСУ отразили пять вражеских атак и ударили по десяти районам сосредоточения россиян, - Генштаб

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на организации обороны и содержании оккупированных территорий, попытках полного захвата Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Оккупанты обстреливали позиции украинских вдоль линии столкновения, проводят мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводят резервы и ведут воздушную разведку.

Противник обстреливает жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. В течение 17 сентября захватчики нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

В других направлениях россияне совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

- в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении , в том числе и с территории России, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

, в том числе и с территории России, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка; на Краматорском направлении - Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Веселое и Григорьевка;

- Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Веселое и Григорьевка; на Бахмутском направлении - Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.

- Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка. на Авдеевском направлении - Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опросное.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Под вражеский огонь попали более 50 населенных пунктов, среди них - Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Железнодорожное, Волшебное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.

В течение 17 сентября подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники захватчиков и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты противника уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбило один вражеский беспилотник. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления россиян и составу боеприпасов.