ЗСУ відбили п'ять ворожих атак та вдарили по десяти районах зосередження росіян, - Генштаб

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні окупованих територій, спробах повного захоплення Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Окупанти обстрілювати позиції українських вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводять резерви та ведуть повітряну розвідку.

Противник обстрілює помешкання мирних мешканців та об’єкти цивільної інфраструктури. Протягом 17 вересня загарбники завдали 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з РСЗО по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. При цьому залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території нашої країни.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках росіяни здійснили обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

- в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку , зокрема і з території Росії, - в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

, зокрема і з території Росії, - в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка; на Краматорському напрямку - Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

- Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка; на Бахмутському напрямку - Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.

- Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка. на Авдіївському напрямку - Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них - Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

Протягом 17 вересня підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки загарбників та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати противника уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий безпілотник. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління росіян та складу боєприпасів.