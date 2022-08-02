ВСУ отразили попытки штурма в районе Вершины, около Бахмута бои продолжаются, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях состав подразделений вооруженных сил республики Беларусь остается без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически осуществляет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении войска РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки, нанесли авиаудар у Верхнего Салтова. Также оккупанты выдвинули отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошли.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Курульки, Грушевахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового, также имел место авиационный удар возле Дибровного.

На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки, также вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении войска противника совершали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Травневое и Зайцево. Также нанесли авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка. Оккупанты также пытались выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она обнаружена и обезврежена.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения войск ВСУ.

Оккупанты также совершали систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

Противник вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел и был вынужден отойти.