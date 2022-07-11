ВСУ отразили наступление оккупантов возле Краснополья и Марьинки, - сводка Генштаба

Российские оккупанты провалили несколько попыток штурма, в частности на Славянском и Авдеевском направлениях. Враг активизировал подготовку к боевым действиям под Бахмутом и Краматорском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в численном составе и характере деятельности не отмечается. Враг обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Карповичи Черниговской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей в Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск. Враг принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

Оказывал огненное влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.

На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий в Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет штурмовые действия по улучшению тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

На Краматорском направлении активные действия противник не проводил.

Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Токмак. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационных ударов в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Очередная враждебная попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярево, Посад.

Напомним, 9 июля Россия потеряла еще 100 своих военных. Всего ВСУ ликвидировали более 37 тысяч оккупантов.

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