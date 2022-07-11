ЗСУ відбили наступ окупантів біля Краснопілля та Мар'їнки, - зведення Генштабу

Російські окупанти провалили кілька спроб штурму, зокрема на Слов'янському та Авдіївському напрямках. Ворог активізував підготовку до бойових дій під Бахмутом та Краматорськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках істотних змін у чисельному складі і характері діяльності не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів у харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів щодо забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.

Надавав вогняний вплив з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах міста Харкова і населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні околиці Дібрівного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік від Богородичного. Ворожий штурм у напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій у Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії з поліпшення тактичного становища. Уздовж лінії зіткнення окупанти чинять систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. Активізувалася штурмова і армійська авіація.

На Краматорському напрямку активні дії противник не проводив.

Обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закотне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'яне та спірне.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцева, вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір'я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Токмак. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів у районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар'їнки повністю провалилася. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад.

Нагадаємо, 9 липня Росія втратила ще 100 своїх військових. Всього ЗСУ ліквідували понад 37 тисяч окупантів.

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