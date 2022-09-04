ВСУ отразили наступление оккупантов в районах восьми населенных пунктов, - сводка Генштаба

За сутки российские войска нанесли более 10 ракетных и 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

За неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.

По данным Генштаба, по территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них - непригодны к применению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Северском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;

На Харьковском направлении - Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;

На Славянском направлении - Богородичное, Долина, Краснополье;

На Краматорском направлении - Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;

На Бахмутском направлении – Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;

На Авдеевском направлении - Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

На Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;

На Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорья, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, Времовка;

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация по потерям уточняется.

В результате огневого воздействия за прошедшие сутки нанесено поражение по враждебному пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов.

Напомним, сутками ранее Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

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