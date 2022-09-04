ЗСУ відбили наступ окупантів у районах восьми населених пунктів, - зведення Генштабу

За добу російські війська завдали понад 10 ракетних і 24 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір'я.

Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

За даними Генштабу, по території України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не досягла мети. На озброєнні окупантів знаходиться кілька тисяч подібних ракет, але більшість з них - непридатні до застосування.

На Волинському і Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

В інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Михальчина Слобода на Чернігівщині та Стукалівка на Сумщині;

На Харківському напрямку - Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка;

На Слов'янському напрямку - Богородичне, Долина, Краснопілля;

На Краматорському напрямку - Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар'ївка, Веселе;

На Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, виїмка, Роздолівка;

На Авдіївському напрямку - Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

На Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Орлівка;

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогір'я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об'єктів логістичного забезпечення противника. Інформація щодо втрат уточнюється.

В результаті вогневого впливу за минулу добу нанесено ураження по ворожому пункту управління, районам зосередження бойової техніки та особовому складу танкового батальйону. Знищені радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби "Зоопарк", станція радіоелектронної боротьби "Житель" і велика кількість живої сили окупантів.

Нагадаємо, добою раніше Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

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