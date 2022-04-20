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ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войскам РФ не удаются их многочисленные попытки наступления на Донбассе, так как ВСУ отражают атаки, несмотря на нарастающие вражеские обстрелы, говорится в обновленной сводке военной разведки Великобритании о ситуации в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление британского министерства обороны в Twitter.

"Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что на способность России достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании со стойкостью высокомотивированных ВСУ.

"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы", - говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в течение суток отбили 10 атак противника, и захватчики понесли значительные потери среди техники.

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