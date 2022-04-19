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В течение суток украинские защитники отбили десять атак врага на Донбассе

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 22:59
В течение суток украинские защитники отбили десять атак врага на Донбассе Фото: в течение суток украинские защитники отбили десять атак врага (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военнослужащие в течение суток отбили десять атак противника. В то же время захватчики понесли значительные потери среди техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - пишет пресс-служба ООС.

Также, в течение суток, наши воины уничтожили:

  • 12 танков;
  • артиллерийскую систему;
  • 28 единиц бронированной автомобильной техники;
  • 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения ПВО на Донбассе уничтожили:

  • один истребитель Су-34;
  • один вертолет Ка-52;
  • четыре беспилотника;
  • крылатую ракету.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что наши воины сбили вражеский самолет на Востоке сегодня.

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