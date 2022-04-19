В течение суток украинские защитники отбили десять атак врага на Донбассе
Украинские военнослужащие в течение суток отбили десять атак противника. В то же время захватчики понесли значительные потери среди техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - пишет пресс-служба ООС.
Также, в течение суток, наши воины уничтожили:
- 12 танков;
- артиллерийскую систему;
- 28 единиц бронированной автомобильной техники;
- 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения ПВО на Донбассе уничтожили:
- один истребитель Су-34;
- один вертолет Ка-52;
- четыре беспилотника;
- крылатую ракету.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что наши воины сбили вражеский самолет на Востоке сегодня.
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