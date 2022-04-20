ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі, - розвідка Британії

Військам РФ не вдаються їх численні спроби наступу на Донбасі, оскільки ЗСУ відбивають атаки, попри наростаючі ворожі обстріли, йдеться в оновленому зведенні військової розвідки Великої Британії про ситуацію в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву британського міністерства оборони у Twitter .

"Російські обстріли та удари по лінії контролю на Донбасі продовжують наростати, при цьому українці відбивають численні спроби наступу російських військ", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що на здатність Росії досягти прогресу в нападі як і раніше впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими загарбники стикалися досі, в поєднанні зі стійкістю високомотивованих ЗСУ.

"Нездатність Росії придушити опір в Маріуполі та їх невибіркові напади, що заподіяли шкоду місцевому цивільному населенню, свідчать про те, що вони як і раніше не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б", - кажуть у відомстві.