ВСУ отразили на Донбассе шесть вражеских атак, уничтожено более 80 оккупантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе шесть атак противника. Уничтожено более 80 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток" .

В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли шесть попыток атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты.

Напомним, с начала войны в Украине российские войска потеряли убитыми более 23 тысяч человек, свыше 1000 танков, 190 самолетов, 155 вертолетов и почти 240 беспилотников.

Война России против Украины идет 66-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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