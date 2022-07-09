От Кременной до Попасной. Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса
Оккупанты активизировались по всей линии фронта Донбасса и пытаются наступать. Пока никакой оперативной паузы не наблюдается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
Российские войска продолжают предпринимать попытки прорыва админграницы Луганской области.
"Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной", - рассказал Гайдай.
Только ночью враг нанес 8 артиллерийских обстрелов, 3 - минометных, а также 9 ракетных ударов.
По словам главы Луганской ОВА, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска.
"Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше", - отметил Гайдай.
Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ пытались захватить территорию Углегорской ТЭС и продвинуться в районе Доломитного. ВСУ сорвали планы противника и вернули себе ранее занимаемые позиции.
Также, по данным Генштаба, российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.
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