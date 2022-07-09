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От Кременной до Попасной. Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса

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Киев, Суббота 09 июля 2022 08:49
От Кременной до Попасной. Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса Фото: оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта Донбасса (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты активизировались по всей линии фронта Донбасса и пытаются наступать. Пока никакой оперативной паузы не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Российские войска продолжают предпринимать попытки прорыва админграницы Луганской области.

"Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной", - рассказал Гайдай.

Только ночью враг нанес 8 артиллерийских обстрелов, 3 - минометных, а также 9 ракетных ударов.

По словам главы Луганской ОВА, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

"Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и раньше", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ пытались захватить территорию Углегорской ТЭС и продвинуться в районе Доломитного. ВСУ сорвали планы противника и вернули себе ранее занимаемые позиции.

Также, по данным Генштаба, российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.

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