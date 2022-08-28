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ВСУ "отработали" несколько объектов в Херсоне. Результаты обещают вечером

Фото: украинские военные наносят удары по российским объектам в Херсоне (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинские военные сегодня, 28 августа 2022 года, уже "отработали" несколько объектов в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.

"Прошлой ночью был уничтожен склад с боеприпасами в Херсоне. В течение сегодняшнего дня мы отработали несколько объектов в Херсоне. Что именно и какие результаты, мы обязательно сообщим в вечернем сведении", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в херсонском микрорайоне Северный возле исправительной колонии №90. Местные жители говоря, что вылетели окна в нескольких зданиях, а также в расположенных неподалеку многоквартирных жилых домах.

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