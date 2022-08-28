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ЗСУ "відпрацювали" кілька об'єктів у Херсоні. Результати обіцяють ввечері

Фото: українські військові завдають ударів по російських об'єктах в Херсоні (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українські військові сьогодні, 28 серпня 2022 року, вже "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.

"Минулої ночі було знищено склад з боєприпасами в Херсоні. Протягом сьогоднішнього дня ми відпрацювали кілька об'єктів у Херсоні. Що саме і які результати, ми обов'язково повідомимо у вечірньому зведенні", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії № 90. Місцеві жителі кажуть, що вилетіли вікна в декількох будівлях, а також в розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинках.

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Збройні сили УкраїниХерсон