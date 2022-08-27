Жители Херсона сообщают о взрывах возле колонии
Местные жители Херсона сообщают о взрывах в микрорайоне Северный возле исправительной колонии №90.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мост".
В результате взрывов, по их словам, вылетели окна в нескольких зданиях колонии, а также в расположенных неподалеку многоквартирных жилых домах.
Сообщается о пожаре и взрыве, возможно, сдетонировал склад с боеприпасов, а ткаже активном движении автомобилей оккупантов в Северном микрорайоне.
На территории колонии №90 оккупанты устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов, отмечают местные СМИ.
Напомним, вечером в субботу, 27 августа, в оккупированном российскими войсками Херсоне и области снова были перебои со светом.
На этой неделе оккупированная Херсонская область была обесточена в результате остановки Запорожской атомной электростанции. Также были проблемы с водоснабжением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.