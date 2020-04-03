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В ВСУ открыли дело по факту падения снаряда во двор жилого дома во Львовской области

Новости » Происшествия     03.04.2020 - 09:44
В ВСУ открыли дело по факту падения снаряда во двор жилого дома во Львовской области
Иллюстративное фото (turchynov.com)

До выяснения всех причин инцидента на территории воинской части запрещены стрельбы

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины открыла уголовное дело по факту падения снаряда во двор жилого дома в частном секторе во Львовской области. Об этом сообщили в ВСУ.

Также на территории Международного центра миротворчества и безопасности (С. Старычи, Львовская область) на время расследования запрещены стрельбы данными типами боеприпасов.

"Решением Министра обороны Украины до выяснения всех причин и обстоятельств происшествия на территории Международного центра миротворчества и безопасности запрещены стрельбы данными типами боеприпасов. По сообщению ВСП в ВС Украины, в результате инцидента в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается", - сообщили в ВСУ.

Также отмечается, что вчера, 2 апреля, группа разминирования воинской части осуществила извлечение элементов боеприпаса и транспортировку их в безопасное место.

Напомним, 2 апреля во дворе частного дома села Верещица Яворовского района Львовской области упал снаряд. В результате инцидента никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в начале марта в Днепре на территории аэропорта обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.

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