В ВСУ открыли дело по факту падения снаряда во двор жилого дома во Львовской области

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До выяснения всех причин инцидента на территории воинской части запрещены стрельбы

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины открыла уголовное дело по факту падения снаряда во двор жилого дома в частном секторе во Львовской области. Об этом сообщили в ВСУ.

Также на территории Международного центра миротворчества и безопасности (С. Старычи, Львовская область) на время расследования запрещены стрельбы данными типами боеприпасов.

"Решением Министра обороны Украины до выяснения всех причин и обстоятельств происшествия на территории Международного центра миротворчества и безопасности запрещены стрельбы данными типами боеприпасов. По сообщению ВСП в ВС Украины, в результате инцидента в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается", - сообщили в ВСУ.

Также отмечается, что вчера, 2 апреля, группа разминирования воинской части осуществила извлечение элементов боеприпаса и транспортировку их в безопасное место.

Напомним, 2 апреля во дворе частного дома села Верещица Яворовского района Львовской области упал снаряд. В результате инцидента никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в начале марта в Днепре на территории аэропорта обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.