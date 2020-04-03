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У ВСУ відкрили справу за фактом падіння снаряда у двір житлового будинку у Львівській області

Новини » Надзвичайні події     03.04.2020 - 09:44
У ВСУ відкрили справу за фактом падіння снаряда у двір житлового будинку у Львівській області
Ілюстративне фото (turchynov.com)

До з'ясування всіх причин інциденту на території військової частини заборонені стрільби

Військова служба правопорядку у Збройних силах України відкрила кримінальну справу за фактом падіння снаряда у двір житлового будинку в приватному секторі у Львівській області. Про це повідомили в ВСУ.

Також на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (З. Старичі, Львівська область) на час розслідування заборонені стрільби даними типами боєприпасів.

"Рішенням Міністра оборони України до з'ясування всіх причин і обставин події на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки заборонені стрільби даними типами боєприпасів. За повідомленням ВСП у ЗС України, в результаті інциденту в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення. Слідство триває", - повідомили в ЗСУ.

Також наголошується, що вчора, 2 квітня, група розмінування військової частини здійснила вилучення елементів боєприпасу і транспортування їх в безпечне місце.

Нагадаємо, 2 квітня у дворі приватного будинку села Верещиця Яворівського району Львівської області впав снаряд. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що на початку березня у Дніпрі на території аеропорту виявили боєприпаси часів Другої світової війни.

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