ВСУ отбросили российскую армию от Харькова на 25 километров, - журналист

Вооруженные силы Украины провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 километров от Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.
"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки Харьков трижды обстреляли из артиллерии и РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.
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