ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны в Херсонской области, - советник главы ОВА

Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с первой линии обороны. Сейчас войска РФ укрепляются на второй и третьей линии обороны.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо" .

"ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брид были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - заявил он.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.