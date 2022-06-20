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ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області, - радник глави ОВ

Фото: ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони. Зараз війська РФ зміцнюються на другій і третій лінії оборони.

Про це заявив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

"ЗСУ завдавали точних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було точне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів, були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - заявив він.

За його словами,

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що Збройні Сили України в найближчі дні або тижні можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

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