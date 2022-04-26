ВСУ отбили вражеские атаки на юге Украины. Оккупанты потеряли 48 солдат и 13 единиц техники

На южных рубежах обороны военные ВСУ нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике, а также отразили две попытки наступления противника в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".
"Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции", - говорится в ночной сводке с информацией об оперативной обстановке в регионе.
Отмечается, что за прошедшие сутки потери войск РФ на юге Украины составили:
В ОК "Юг" рассказали, что в течение суток в Херсонской и Николаевской областях рашисты, не получив успеха в продвижении в направлении Николаева, усилили артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.
"Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации, и техники, которой пытается ее получить. Еще 2 "Орлана-10" и "Элерон" уничтожены при попытке разведать наши позиции", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о попытках войск РФ наступать на Кривой Рог со стороны Херсона и активизации вражеских атак на всем фронте.
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