UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отбили вражеские атаки на юге Украины. Оккупанты потеряли 48 солдат и 13 единиц техники

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На южных рубежах обороны военные ВСУ нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике, а также отразили две попытки наступления противника в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции", - говорится в ночной сводке с информацией об оперативной обстановке в регионе.

Отмечается, что за прошедшие сутки потери войск РФ на юге Украины составили:

  • 2 танка,
  • 3 бронированные машины,
  • 6 единиц инженерной техники,
  • 2 единицы автомобильной техники,
  • 48 оккупантов.

В ОК "Юг" рассказали, что в течение суток в Херсонской и Николаевской областях рашисты, не получив успеха в продвижении в направлении Николаева, усилили артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.

"Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации, и техники, которой пытается ее получить. Еще 2 "Орлана-10" и "Элерон" уничтожены при попытке разведать наши позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о попытках войск РФ наступать на Кривой Рог со стороны Херсона и активизации вражеских атак на всем фронте.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины