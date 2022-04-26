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ЗСУ відбили ворожі атаки на півдні України. Окупанти втратили 48 солдатів і 13 одиниць техніки

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На південних рубежах оборони військові ЗСУ завдали російським окупантам чергових втрат в живій силі та техніці, а також відбили дві спроби наступу противника в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

"Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито зі знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції", - йдеться в нічному зведенні з інформацією про оперативну обстановку в регіоні.

Зазначається, що за минулу добу втрати військ РФ на півдні України склали:

  • 2 танки,
  • 3 броньовані машини,
  • 6 одиниць інженерної техніки,
  • 2 одиниці автомобільної техніки,
  • 48 окупантів.

В ОК "Південь" розповіли, що протягом доби в Херсонській і Миколаївській областях рашисти, не отримавши успіху в просуванні в напрямку Миколаєва, посилили артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.

"Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще 2 "Орлани-10" та "Елерон" знищено при спробі розвідати наші позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про спроби військ РФ наступати на Кривий Ріг з боку Херсона та активізацію ворожих атак на всьому фронті.

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