ЗСУ відбили ворожі атаки на півдні України. Окупанти втратили 48 солдатів і 13 одиниць техніки

На південних рубежах оборони військові ЗСУ завдали російським окупантам чергових втрат в живій силі та техніці, а також відбили дві спроби наступу противника в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".
"Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито зі знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції", - йдеться в нічному зведенні з інформацією про оперативну обстановку в регіоні.
Зазначається, що за минулу добу втрати військ РФ на півдні України склали:
В ОК "Південь" розповіли, що протягом доби в Херсонській і Миколаївській областях рашисти, не отримавши успіху в просуванні в напрямку Миколаєва, посилили артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.
"Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще 2 "Орлани-10" та "Елерон" знищено при спробі розвідати наші позиції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про спроби військ РФ наступати на Кривий Ріг з боку Херсона та активізацію ворожих атак на всьому фронті.
Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.