ВСУ отбили вражеские атаки на Мариуполь и заставили отступить с потерями

"На Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь кафиры прекратили наступательные действия и отступили", - говорится в оперативной сводке.

Также в Генштабе отметили, что артиллерия и авиация ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам российских войск на маршрутах выдвижения.

Так, по имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц вражеской автомобильной техники.

"Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.