ЗСУ відбили ворожі атаки на Маріуполь і змусили відступити з втратами

"На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили", - йдеться в оперативному зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що артилерія та авіація ЗСУ нанесли вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам російських військ на маршрутах висування.

Так, за наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць ворожої автомобільної техніки.

"Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади", - йдеться в повідомленні.