ВСУ отбили штурмы оккупантов возле Марьинки и Песков и нанесли им потери, - сводка Генштаба

По состоянию на вечер 11 августа ситуация на фронтах такова:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях особых изменений не наблюдается. Враг продолжает постоянные обстрелы гражданской и военной инфраструктуры и пытается проводить разведку с помощью БПЛА.

На Харьковском направлении оккупанты провели обстрел из танков и артиллерии в районах ряда населенных пунктов в северной части области.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле населенных пунктов и один авиаудар.

На Донецком направлении русские пытаются прорвать оборону войск ВСУ и занять более выгодные позиции для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут. Также враг проводит обстрелы для того, чтобы не позволить переброски наших военных на другие направления.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении войска РФ штурмовыми действиями пытались прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи, но украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили к бегству.

На Авдеевском направлении оккупанты планировали провести несколько штурмов в направлениях Марьинки и Песков, но их попытки были провальными, они понесли потери.

На Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки. Зафиксированы обстрелы ряда населенных пунктов.

На Южнобугском направлении россияне пытаются не допустить продвижения вглубь украинских военных и проводят воздушную разведку.