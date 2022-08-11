ЗСУ відбили штурми окупантів біля Мар'їнки та Пісків та завдали їм втрат, - зведення Генштабу

Станом на вечір 11 серпня ситуація на фронтах така:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках особливих змін не спостерігається. Ворог продовжує постійні обстріли цивільної та військової інфраструктури і намагається проводити розвідку за допомогою БПЛА.

На Харківському напрямку окупанти провели обстріл з танків та артилерії в районах низки населених пунктів у північній частині області.

На Слов’янському напрямку зафіксовані обстріли біля населених пунктів та один авіаудар.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону військ ЗСУ і зайняти більш вигідні позиції для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут. Також ворог проводить обстріли для того, щоб не дозволити перекидання наших військових на інші напрямки.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку війська РФ штурмовими діями намагалися прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі, але українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі.

На Авдіївському напрямку окупанти планували провести декілька штурмів в напрямках Мар'їнки та Пісків, але їх спроби були провальними, вони зазнали втрат.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки. Зафіксовані обстріли низки населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не допустити просування вглиб українських військових и проводять повітряну розвідку.