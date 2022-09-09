ВСУ отбили штурмы на нескольких направлениях и атаковали пункты управления РФ, - Генштаб

Украинские защитники сегодня отбили штурмы оккупантов вблизи 10 населенных пунктов на востоке и юге. Кроме того, ВСУ атаковали пункты управления и склады врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.
Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытаются удержать занимаемые позиции в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В течение суток оккупанты нанесли 12 ракетных ударов и 12 раз ударили авиацией.
Также враг из танков и различного типа артиллерии обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:
Также враг активно ведет воздушную разведку. Наши защитники за последние сутки отбили атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцевое, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.
ВСУ нанесли 10 авиаударов и уничтожили боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.
Также за сутки украинские военные атаковали 3 пункта управления врага, понтонную переправу, обстреляли 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника.
Генштаб также отмечает о низком моральном состоянии оккупантов. В Херсонской области российских беглецов искали вертолетами. Через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма зафиксировали интенсивное движение автобусами российских солдат без оружия.
Напомним, сегодня официально стало известно об освобождение населенного пункта Волохов Яр в Харьковской области.
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