ЗСУ відбили штурми на декількох напрямках та атакували пункти управління РФ, - Генштаб

Українські захисники сьогодні відбили штурми окупантів біля 10 населених пунктів на сході та півдні. Крім того, ЗСУ атакували пункти управління та склади ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагаються утримати займані позиції у Харківській, Запорізькій і Херсонській областях. Протягом доби окупанти завдали 12 ракетних ударів та 12 разів вдарили авіацією.
Також ворог з танків та різного типу артилерії обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:
Також ворог активно веде повітряну розвідку. Наші захисники за останню добу відбили атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.
ЗСУ завдали 10 авіаударів та знищили бойову техніку, засоби ППО та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.
Також за добу українські військові атакували 3 пункти управління ворога, понтонну переправу, обстріляли 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника.
Генштаб також зазначає про низький моральний стан окупантів. У Херсонській області російських втікачів шукали вертольотами. Через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму зафіксували інтенсивний рух автобусами російських солдатів без зброї.
Нагадаємо, сьогодні офіційно стало відомо про звільнення населеного пункту Волохів Яр у Харківській області.
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