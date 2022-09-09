ВСУ отбили штурмы на нескольких направлениях и атаковали пункты управления РФ, - Генштаб

Украинские защитники сегодня отбили штурмы оккупантов вблизи 10 населенных пунктов на востоке и юге. Кроме того, ВСУ атаковали пункты управления и склады врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба .

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытаются удержать занимаемые позиции в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В течение суток оккупанты нанесли 12 ракетных ударов и 12 раз ударили авиацией.

Также враг из танков и различного типа артиллерии обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка, Блесна и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходина, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;

- в районах населенных пунктов Сеньковка, Блесна и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходина, Миропольское и Большой Прикол Сумской области; на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

- в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка; на Славянском направлении - в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

- в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского; на Краматорском направлении - неподалеку Богородичного, Верхнекаменского, Северска, Григоровки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

- неподалеку Богородичного, Верхнекаменского, Северска, Григоровки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцевое, Веселая Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

- в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцевое, Веселая Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое; на Авдеевском направлении - в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков;

- в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков; на Новопавловском направлении - неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки;

- неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки; на Запорожском направлении - в районах Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополья.

Также враг активно ведет воздушную разведку. Наши защитники за последние сутки отбили атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцевое, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.

ВСУ нанесли 10 авиаударов и уничтожили боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.

Также за сутки украинские военные атаковали 3 пункта управления врага, понтонную переправу, обстреляли 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника.

Генштаб также отмечает о низком моральном состоянии оккупантов. В Херсонской области российских беглецов искали вертолетами. Через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма зафиксировали интенсивное движение автобусами российских солдат без оружия.