ЗСУ відбили штурми на декількох напрямках та атакували пункти управління РФ, - Генштаб

Українські захисники сьогодні відбили штурми окупантів біля 10 населених пунктів на сході та півдні. Крім того, ЗСУ атакували пункти управління та склади ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу .

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагаються утримати займані позиції у Харківській, Запорізькій і Херсонській областях. Протягом доби окупанти завдали 12 ракетних ударів та 12 разів вдарили авіацією.

Також ворог з танків та різного типу артилерії обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

- в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області; на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;

- в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка; на Слов’янському напрямку - в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

- в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського; на Краматорському напрямку - неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;

- неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;

- в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе; на Авдіївському напрямку - в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;

- в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків; на Новопавлівському напрямку - неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

- неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки; на Запорізькому напрямку - в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

Також ворог активно веде повітряну розвідку. Наші захисники за останню добу відбили атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

ЗСУ завдали 10 авіаударів та знищили бойову техніку, засоби ППО та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Також за добу українські військові атакували 3 пункти управління ворога, понтонну переправу, обстріляли 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника.

Генштаб також зазначає про низький моральний стан окупантів. У Херсонській області російських втікачів шукали вертольотами. Через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму зафіксували інтенсивний рух автобусами російських солдатів без зброї.