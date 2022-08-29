ВСУ отбили штурмовые действия и нанесли потери оккупантам в Херсонской области, - Генштаб

Украинские защитники отразили все наступательные и штурмовые действий российских военных на фронте. В частности, оккупанты пытались вести штурмы недалеко от Потемкиного в Херсонской области, но понесли потери и отступили.
Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам Украины.
На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
На Северском направлении россияне из ствольной артиллерии обстреливали территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.
На Славянском направлении противник бил из артиллерии неподалеку Немаленькое, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Пытался улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не достиг, отошел.
На Краматорском направлении продолжаются обстрелы захватчиков из имеющихся артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Россияне задействовали авиацию для ударов неподалеку Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для врага провалом - потерями и бегством.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут и Кодема. Возле двух последних также совершали удары авиацией. Украинские военные отбили вражеское наступление в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.
На Авдеевском направлении подверглись огневому поражению районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться в направлении Марьинки, Первомайского и Невельского, получили отпор и отступили.
На Новопавловском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времевки, Новоселки и Шевченко. Задействовали авиацию для нанесения удара неподалеку Владимировки. Также враг неудачно попытался наступать в направлении Павловки.
На Запорожском направлении противник обстреливал из имеющихся средств огневого поражения районы населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березовый, Белогорье, Степное и Каменское. Ударами авиации пытался нанести потери украинским подразделениям возле Малых Щербаков.
На Южнобугском направлении оккупанты обстреливал из артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупареве, Таврическое, Прибугское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирный, Апрельское, Киселевка, Кобзарци, Березнеговатое, Висунск, Явкине, Большое Артаковое, Топольного и Князевка. Ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки.
Штурмовыми и наступательными действиями захватчики пытались улучшить тактическое положение неподалеку Потемкино, понесли потери и ретировались.
Россияне продолжают интенсивную воздушную разведку беспилотниками.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки врага выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Напомним, украинские военные начали бои за Херсон. Оккупанты оставили свои позиции на первой линии обороны.
Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.