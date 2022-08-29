ЗСУ відбили штурмові дії та завдали втрат окупантам у Херсонській області, - Генштаб

Українські захисники відбили усі наступальні і штурмові дій російських військових на фронті. Зокрема, окупанти намагалися вести штурми неподалік Потьомкиного у Херсонській області, але зазнали втрат і відступили.
Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах України.
На Волинському та Поліському напрямках значних змін немає. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
На Сіверському напрямку росіяни із ствольної артилерії обстрілювали території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області.
На Харківському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.
На Слов’янському напрямку противник бив з артилерії неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. Намагався покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не досяг, відійшов.
На Краматорському напрямку тривають обстріли загарбників із наявних артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Росіяни задіяли авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки. Спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилась для ворога провалом - втратами та втечею.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут та Кодема. Біля двох останніх також здійснювали удари авіацією. Українські військові відбили ворожий наступ у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.
На Авдіївському напрямку зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. Наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського, отримали відсіч та відступили.
На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченко. Задіяли авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки. Також ворог невдало спробував наступати у напрямку Павлівки.
На Запорізькому напрямку противник обстрілював із наявних засобів вогневого ураження райони населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації намагався завдати втрат українським підрозділам біля Малих Щербаків.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілював із артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.
Штурмовими та наступальними діями загарбники намагалися покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнали втрат та ретирувалися.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Нагадаємо, українські військові почали бої за Херсон. Окупанти залишили свої позиції на першій лінії оборони.
Докладніше про те, що відбувається в Херсонській області на даний момент, - у матеріалі РБК-Україна.