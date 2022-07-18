ВСУ отбили ряд штурмов россиян под Северском и Бахмутом: сводка Генштаба

Продолжаются 145 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такова:
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.
На Северском направлении россияне ведут разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей
На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать свои позиции, проводят оборону. Продолжаются постоянные обстрелы позиций ВСУ в ряде населенных пунктов области.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений на направлении Изюм - Барвенково. Россияне продолжают артиллерийский обстрел населенных пунктов Славянского района. При этом украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении бражевки и Дмитровки.
На Донецком направлении оккупанты продолжают попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. Они провели ряд штурмов с целью улучшить свое тактическое положение на направлениях Белогоровка - Григоровка, Золотаревка - Верхнекаменское, Золотаревка - Серебрянка и Лисичанский НПЗ - Верхнекаменское, но успеха не имели.
На Бахмутском направлении украинские защитники отбили попытку штурма в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС.
На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое-Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.
На Кураховском и Запорожском направлениях не было активных наступательных действий со стороны россиян. Они продолжили артобстрел в районах ряда населенных пунктов.
На Южнобужском направлении россияне пытаются сохранить занятые позиции и не допустить наступления ВСУ, активно ведут воздушную разведку дронами. Постоянному обстрелу подвергаются населенные пункты Николаевской, Херсонской и Одесской областей. При этом в состоянии готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.