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ВСУ отбили ряд штурмов россиян под Северском и Бахмутом: сводка Генштаба

Фото: ВСУ отбили ряд штурмов россиян под Северском и Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не дали россиянам продвинуться в направлении Северска и Бахмута Донецкой области. Штурмы россиян были провальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Продолжаются 145 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такова:

  • На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.
  • На Северском направлении россияне ведут разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей
  • На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать свои позиции, проводят оборону. Продолжаются постоянные обстрелы позиций ВСУ в ряде населенных пунктов области.
  • На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений на направлении Изюм - Барвенково. Россияне продолжают артиллерийский обстрел населенных пунктов Славянского района. При этом украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении бражевки и Дмитровки.
  • На Донецком направлении оккупанты продолжают попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. Они провели ряд штурмов с целью улучшить свое тактическое положение на направлениях Белогоровка - Григоровка, Золотаревка - Верхнекаменское, Золотаревка - Серебрянка и Лисичанский НПЗ - Верхнекаменское, но успеха не имели.
  • На Бахмутском направлении украинские защитники отбили попытку штурма в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС.
  • На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое-Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.
  • На Кураховском и Запорожском направлениях не было активных наступательных действий со стороны россиян. Они продолжили артобстрел в районах ряда населенных пунктов.
  • На Южнобужском направлении россияне пытаются сохранить занятые позиции и не допустить наступления ВСУ, активно ведут воздушную разведку дронами. Постоянному обстрелу подвергаются населенные пункты Николаевской, Херсонской и Одесской областей. При этом в состоянии готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области), но эта информация не соответствует действительности.

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