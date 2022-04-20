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ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области, - Генштаб

Фото: украинские военные отразили попытки штурма Рубежного и Новотошковского (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины отразили попытки противника взять штурмом населенные пункты в Луганской области. В частности врагу не удалось закрепиться на окраинах Рубежного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу", - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что противник пытался штурмовать позиции ВСУ в направлении поселка Новотошковское. Атаки врага успеха не имели.

Действующая на Донбасском направлении батальонно тактическая группа противника из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и была выведена в район переформирования.

Напомним, с начала войны в Украине российские войска потеряли почти 21 тысячу человек, сотни единиц бронетехники и летательных аппаратов.

Отметим, противник не прекращает попыток установить контроль над Донбассом.

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ЛуганскРубежноеГенштаб ВСУВойна в Украине