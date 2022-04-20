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Около 20900 солдат и 171 самолет: Генштаб озвучил потери России

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 11:03
Около 20900 солдат и 171 самолет: Генштаб озвучил потери России Фото: Россия потеряла около 20900 своих солдат (t me Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 900 своих военных. Также 171 самолет и 815 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 апреля:

  • личного состава - около 20900 человек ликвидировано
  • танков ‒ 815 ед,
  • боевых бронированных машин - 2087 ед,
  • артиллерийских систем - 391 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов - 171 ЕД,
  • вертолетов - 150 ед,
  • автомобильной техники - 1504 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.
  • специальная техника - 27.
  • пусковые установки ОТРК / ТРК - 4.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ поразили 9 воздушных целей российских оккупантов. В восточных и южных областях страны украинские военные сбили вражеский самолет, вертолет, пять беспилотников типа "Орлан", один БПЛА типа S-100 и одну крылатую ракету.

Добавим, что днем ранее украинские военные уничтожили 7 воздушных целей российских войск.

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