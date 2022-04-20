Около 20900 солдат и 171 самолет: Генштаб озвучил потери России
Фото: Россия потеряла около 20900 своих солдат (t me Tsaplienko)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 900 своих военных. Также 171 самолет и 815 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 20 апреля:
- личного состава - около 20900 человек ликвидировано
- танков ‒ 815 ед,
- боевых бронированных машин - 2087 ед,
- артиллерийских систем - 391 ед,
- РСЗО - 136 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов - 171 ЕД,
- вертолетов - 150 ед,
- автомобильной техники - 1504 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.
- специальная техника - 27.
- пусковые установки ОТРК / ТРК - 4.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ поразили 9 воздушных целей российских оккупантов. В восточных и южных областях страны украинские военные сбили вражеский самолет, вертолет, пять беспилотников типа "Орлан", один БПЛА типа S-100 и одну крылатую ракету.
Добавим, что днем ранее украинские военные уничтожили 7 воздушных целей российских войск.
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