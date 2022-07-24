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ВСУ отбили несколько штурмов оккупантов, россияне пытались захватить Богородичное, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили несколько штурмов оккупантов, россияне пытались захватить Богородичное (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов. Кроме того, российские захватчики пытались захватить Богородичное Донецкой области, но не добились успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Оккупанты обстреляли районы сел Гай Черниговской области и Гудове, Белополье и Старые Вырки Сумской области.
  • На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалеевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпаново.
  • На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Комышевахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дубравного. Штурмовыми действиями противник попытался установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без всякого успеха.
  • На Краматорском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские военные уже в который раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка - Верхнекаменское и Белогоровка - Верхнекаменское. Россияне отошли с потерями.
  • На Бахмутском направлении россияне обстреляли украинские войска возле Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанесли авиаудар неподалеку Бахмута.
  • Значительными потерями и отступлением завершились для неприятеля неуклюжие попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка - Бахмутское и Доломітне - Новолуганское. Противники теряют личный состав, но упорно продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты - Семигорья.
  • На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках противник еще и ведет воздушную разведку БПЛА.
  • На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают внимание на недопущении продвижения украинских войск. Вражеские обстрелы зафиксированы около Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются.
  • Вне пунктов базирования оккупанты удерживают три носителя высокоточного оружия. ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
  • Враг также нанес авиаудар у Андреевки. После этого пытался продвинуться в направлениях Сухой Пруд - Андреевка и Брускинское - Белогорка. Но украинские военные не дали противнику никаких шансов на успех. Оккупанты понесли потери и хаотично отступили.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 280 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 520 военных.

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Генштаб ВСУ