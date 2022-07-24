ВСУ отбили несколько штурмов оккупантов, россияне пытались захватить Богородичное, - Генштаб

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Оккупанты обстреляли районы сел Гай Черниговской области и Гудове, Белополье и Старые Вырки Сумской области.
На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалеевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпаново.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Комышевахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дубравного. Штурмовыми действиями противник попытался установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без всякого успеха.
На Краматорском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские военные уже в который раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка - Верхнекаменское и Белогоровка - Верхнекаменское. Россияне отошли с потерями.
На Бахмутском направлении россияне обстреляли украинские войска возле Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанесли авиаудар неподалеку Бахмута.
Значительными потерями и отступлением завершились для неприятеля неуклюжие попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка - Бахмутское и Доломітне - Новолуганское. Противники теряют личный состав, но упорно продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты - Семигорья.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках противник еще и ведет воздушную разведку БПЛА.
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают внимание на недопущении продвижения украинских войск. Вражеские обстрелы зафиксированы около Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются.
Вне пунктов базирования оккупанты удерживают три носителя высокоточного оружия. ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Враг также нанес авиаудар у Андреевки. После этого пытался продвинуться в направлениях Сухой Пруд - Андреевка и Брускинское - Белогорка. Но украинские военные не дали противнику никаких шансов на успех. Оккупанты понесли потери и хаотично отступили.
Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 280 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 520 военных.