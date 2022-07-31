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ВСУ отбили несколько атак, но оккупанты продвинулись возле Авдеевки: сводка Генштаба

Фото: ВСУ отбили несколько атак врага на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные удачно отбили несколько атак врага на Донбассе. Однако российские оккупанты имеют частичный успех вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Север

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, подразделения Беларуси охраняют границу в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении со ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял районы населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжовка, Белополье, Искрисковщина и Ромашковое Сумской области. Также провел воздушную разведку БпЛА возле Железного Моста в Черниговской области.

Восток

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии Харьков, а также населенные пункты Дуванка, Уды, Дементеевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Русские Тишки, Протопоповка, Верхняя Роганка, Коробочкино, Борщова, Старый Салтов, Русская Лозовая, Слатине и Сосновка. Армия РФ нанесла авиаудар неподалеку от Старого Салтова. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

На Славянском направлении враг применил артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Долгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланне, Грушуваха и Красная Поляна.

На Краматорском направлении противник осуществлял обстрелы из артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звановки, Выемки, Верхнекаменского, Кривой Луки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спорного и Григоровки.

В районе Серебрянки российские разведчики пытались выявить позиции наших войск, успеха не имели и отошли.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Майское, Бахмут, Зайцевое, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки.

Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка.

Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Тут штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со Славянского на Запорожское направление.

Юг

На Южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и пытался сорвать планы ВСУ для возобновления наступления. Оккупанты применяют имеющиеся тяжелое вооружение для обстрелов позиций наших войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии соприкосновения и в глубине обороны.

В акваториях Черного и Азовского морей Россия сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства, поражении военных объектов и элементов инфраструктуры.

В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет.

Напомним, что украинская авиация атаковала оборонительные позиции оккупантов в Херсонской области.

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